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Son Dakika: 17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

17.05.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 17 Mayıs Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 1608 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 17 Mayıs 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

17m

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (16 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 1254 olarak açıklanmıştı.

16m

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