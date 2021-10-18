Son Dakika: 18 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

18 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 26 bin 539 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,47 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 114 milyon 207 bin 634'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: AŞI İHMAL EDİLMEMELİ

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!" ifadelerini kullandı.

Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77.

Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli! pic.twitter.com/YTE4g6xsKW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2021

18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Ekim) koronavirüs nedeniyle 186 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 114 olarak açıklanmıştı.



