HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

02.06.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 181 oldu. Düne göre vefat sayısı azalırken vaka sayısı arttı. İşte 2 Haziran koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 586 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697, vefat sayısı 47 bin 768 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran görüntüsü 2021-06-02 193346

1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Haziran) koronavirüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 112 olarak açıklanmıştı.

Ekran görüntüsü 2021-06-01 193602

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
Bakan Koca: Pazartesiden itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecekBakan Koca: Pazartesiden itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Ayağının koptuğunu kimse söyleyemedi

Ayağının koptuğunu kimse söyleyemedi

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Erdoğan'ın TRT yayınında dikkat çeken saat detayı

Erdoğan'ın TRT yayınında dikkat çeken saat detayı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.