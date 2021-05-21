HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 8 ilde organize suç örgütlerine operasyon! 171 kişi hakkında gözaltı kararı

Son Dakika: 8 ilde organize suç örgütlerine operasyon! 171 kişi hakkında gözaltı kararı

21.05.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı' operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Son Dakika: 8 ilde organize suç örgütlerine operasyon! 171 kişi hakkında gözaltı kararı

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli, Antalya, Muğla, Mersin, Balıkesir, Adana, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı olarak 'Sahil Rüzgarı' adı verilen operasyon düzenlendi. Saat 06.00 sıralarında eş zamanlı olarak başlayan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 171 kişiye yönelik operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

İSTANBUL'DA KEMAL C. VE ADAMLARINA OPERASYON

Operasyon kapsamında İstanbul'da aralarında Sultangazi ve Beşiktaş'ın da olduğu bir çok ilçede eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul'da yabancı iş adamlarından zorla para aldıkları vermeyenlerin iş yerlerine baskın yaparak zorla yağma yaptıkları öne sürülen Kemal C. ve adamlarının diğer suç örgütlerine de silah temin ettikleri kaydedildi.

İSTANBUL'DA 21 GÖZALTI

İstanbul'da yapılan baskınlarda aralarında kadınlarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerden biri Beşiktaş, Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi'nde bulunan 4 katlı binaydı. Binaya giren ekipler, bir kadını gözaltına aldı. Sultangazi'de ise özel harekat ekiplerinin girdiği evlerde aramalar yapıldı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Beyoğlu’nda giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadıBeyoğlu’nda giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul

En Çok Okunan Haberler

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.