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Son Dakika: 28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28.04.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 341 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 40 bin 444 oldu. İşte 28 Nisan koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 728 oldu.

Son 24 saatte 45 bin 198 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 718 bin 604'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26, vefat sayısı 39 bin 398, ağır hasta sayısı 3 bin 558 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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27 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Nisan) koronavirüs nedeniyle 346 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 43 bin 301 olarak açıklanmıştı.

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İŞTE TÜRKİYE'NİN GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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