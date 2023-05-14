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Son dakika | 3 gün kala adaylıktan çekilmişti! Muharrem İnce ne kadar oy aldı? İlk sonuçlar geldi

14.05.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Muharrem İnce seçime 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamıştı. YSK, İnce'ye verilen oyların geçerli sayılması yönünde karar aldı. Sandıkların kapanmasıyla beraber adayların oy oranları da belli olmaya başladı. Peki Muharrem İnce 14 Mayıs 2023 seçimlerinde kaç oy aldı? İşte detaylar...

Son dakika | 3 gün kala adaylıktan çekilmişti! Muharrem İnce ne kadar oy aldı? İlk sonuçlar geldi

Son dakika haberi: Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin alacağı oy oranı da seçim akşamının merak edilenleri arasında yer alıyor. Adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar da geçerli sayılıyor. Peki, açıklanan ilk verilere göre Muharrem İnce'nin oyu ne kadar? İşte resmi ilk sonuçlarla İnce'nin oy oranı...

3 ADAY YARIŞIYOR

Cumhurbaşkanlığı yarışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışıyor. Seçim öncesi son açıklamalarında adaylıktan çekildiğini duyuran Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'ta ne kadar oy alacağı merak ediliyordu. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapanırken oylar da sayılmaya başladı.

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İLK SONUÇLAR GELDİ! İŞTE İNCE'NİN OY ORANI

Yaklaşık 64 milyon seçmenin oylarından Muharrem İnce'ye verilen oylar da ortaya çıkıyor. Saat 18.38 itibarıyla toplam 200 bin 925 sandığın yüzde 22 bin 655'i açıldı. Buna göre Muharrem İnce yüzde 0,63 oranında oy aldı.

Muharrem İnce'nin güncel oy oranı için haberimizi takip edebilirsiniz.

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