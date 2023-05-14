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SON DAKİKA: Tüm Türkiye merakla bekliyordu! Seçim sonuçları burada... Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İlk sonuçlar geldi

14.05.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika seçim sonuçları... Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti, yaklaşık 64 milyon vatandaşın oylarını kullanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy sayımının başlamasıyla beraber ilk sonuçlar geldi. Milyonlarca vatandaşın beklediği cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili bilgiler de geldi... Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu önde?

SON DAKİKA: Tüm Türkiye merakla bekliyordu! Seçim sonuçları burada... Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İlk sonuçlar geldi

SON DAKİKA: Türkiye, seçim heyecanına kilitlendi! Milyonların beklediği ilk seçim sonuçları geldi! Cumhurbaşkanlığı yarışı merak ediliyordu. İlk sonuçlara göre Kılıçdaroğlu mu yoksa Erdoğan mı önde? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye'den gelen ilk seçim sonuçları haberimizde...

SON DAKİKA: GÖZLER SEÇİM SONUÇLARINDA! İLK SONUÇLAR GELDİ...

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy verme süreci tamamlandı. Sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık kurulları oy sayım işlemlerine başladı.

adaylar

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ERDOĞAN MI KILIÇDAROĞLU MU?

Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk sonuçlara göre sandıkların yüzde 9.06'sı açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59.47 oy oranıyla önde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 34.79; Sinan Oğan'ın oy oranı ise 5.11. Milletvekilliği seçimlerinde ise ittifakların ilk oy oranları da belli oldu. İlk sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 68.55, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 21.60 olarak açıklandı. Partiler arasındaki yarışta ise AK Parti yüzde 49.61'le önde; MHP ise yüzde 14.94 oy oranıyla ikinci; CHP ise yüzde 14.65 ile 3. sırada yer aldı.. Seçim sonuçlarını Mynet'ten takip edebilirsiniz.

ANKA VERİLERİNE GÖRE SON DURUM

Anka'dan gelen ilk sonuçlara göre ise sandıkların yüzde 2.7'si açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.8 oy oranıyla önde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 45.1; Sinan Oğan'ın oy oranı ise 4.6. İlk sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 47.7, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 42.4 olarak açıklandı. Seçim sonuçlarını Mynet'ten takip edebilirsiniz.

3 ADAYLI SEÇİM

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte yarışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan kaldı. Öte yandan bugünkü seçimlerde yaklaşık 5 milyon seçmen ilk kez oy kullandı.


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