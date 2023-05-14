SON DAKİKA | Milletvekilliği seçim sonuçları! İl il ve ilçe ilçe hangi ittifak ve parti kaç milletvekili çıkartıyor? Cumhur, Millet, Ata, Emek ve Özgürlük ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı...

Son dakika seçim sonuçları.... Türkiye, 14 Mayıs seçimleri için sandık başına giderken, oy sayımın başlamasıyla ilk sonuçlar geldi. Yaklaşık 64 milyon seçmen cumhurbaşkanlığı seçiminin yanında milletvekilliği için de sandık başına giderken; Meclis'teki sandalye dağılımı da belli olmaya başladı. İl il ve ilçe ilçe hangi parti veya ittifakın ne kadar oy aldığı, kaç milletvekili çıkardığıyla ilgili sonuçlar geldi. Milletvekilliği seçim sonuçları haberimizde...

SON DAKİKA | MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM!

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için saat 08.00 itibarıyla sandık başına giderken, oy verme süreci saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların açılması ve seçim yasaklarının kalkmasıyla ilk sonuçlar gelmeye başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin yanında yaklaşık 64 milyon seçmen, milletvekilliği seçimleri için oy kullandı.

SON DAKİKA: MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE HANGİ PARTİ VE İTTİFAK KAÇ VEKİL ÇIKARTIYOR?

Bazı siyasi partilerin "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla pusulada yer aldığı seçimlerde, parti ve ittifakların aldıkları oy oranları ve çıkardıkları milletvekili sayıları da belli olmaya başladı.

Anadolu AJansı'ndan gelen ilk sonuçlara göre ittifakların oy oranları ve çıkardıkları milletvekili sayıları şöyle;

AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin yer aldığı Cumhur İttifakı yüzde 64.76 oy oranıyla 390 vekil

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı yüzde 23.79 oy oranıyla 171 vekil

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 7.92 oy oranıyla 43 vekil

Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nin yer aldığı Ata İttifakı yüzde 0.84 oy oranıyla 0 vekil

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'nin yer aldığı Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0.14 oy oranıyla 0 vekil

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

ANKA VERİLERİNE GÖRE SON DURUM

Anka'dan gelen ilk sonuçlara göre ise sandıkların yüzde 6.2'si açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.81 oy oranıyla önde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.87; Sinan Oğan'ın oy oranı ise 4.79.

AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin yer aldığı Cumhur İttifakı yüzde 55.28 oy oranıyla 265 vekil

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı yüzde 42.4 oy oranıyla 284 vekil

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 8.9 oy oranıyla 45 vekil

Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nin yer aldığı Ata İttifakı yüzde 0.1 oy oranıyla 0 vekil

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'nin yer aldığı Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0.1 oy oranıyla 0 vekil

İHA VERİLERİNE GÖRE SEÇİMDE SON DURUM

https://www.mynet.com/secim-2023/iha-widget-mv-ittifak

https://www.mynet.com/secim-2023/iha-widget-cb

MEMLEKET PARTİSİ'NİN OY ORANI

İttifak dışında kalan 11 parti seçimlere tek başına girerken yüzde 7'lik barajı aşmaları halinde milletvekili çıkarabilecek.

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'nin oy oranı şuana kadar yüzde 0.39 oldu.

Öte yandan ittifak dışında kalan 10 parti daha seçimlere tek başına giriyor.

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.



