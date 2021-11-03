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Son Dakika: 3 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

03.11.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 246 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 764 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 3 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

3 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 33 bin 366 oldu.

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"3. DOZ YAPILMASININ UYGUN OLACAĞINA KARAR VERİLDİ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır."

3 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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2 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Kasım) koronavirüs nedeniyle 224 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 29 bin 796 olarak açıklanmıştı.

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