Son Dakika: 3 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

3 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 33 bin 366 oldu.

"3. DOZ YAPILMASININ UYGUN OLACAĞINA KARAR VERİLDİ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır."

Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır. pic.twitter.com/bF0ldJpb5A — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2021

3 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

2 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Kasım) koronavirüs nedeniyle 224 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 29 bin 796 olarak açıklanmıştı.





