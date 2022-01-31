Son Dakika: 31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 31 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 93 bin 438 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,51 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 141 milyon 981 bin 790 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

31 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

30 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (30 Ocak) koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 88 bin 145 olarak açıklanmıştı.

"ZORLU DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın." ifadeleri kullanıldı.

Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın. pic.twitter.com/VwGNXzuKnz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 31, 2022



