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Son Dakika: 9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

09.05.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 9 Mayıs Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 1542 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 9 Mayıs 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 109 bin 958 Kovid-19 testi yapıldı, 1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 1463 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 560 bin 229 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

9m

8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (8 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 1480 olarak açıklanmıştı.

8m

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