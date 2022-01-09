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Son Dakika: 9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

09.01.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 9 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 61 bin 727 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar." dedi.

Son Dakika: 9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 9 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 35 bin 163 oldu. İşte 9 Ocak koronavirüs tablosu ve aşılama verileri...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,99 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 136 milyon 281 bin 40 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

9 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (8 Ocak) koronavirüs nedeniyle 141 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 66 bin 237 olarak açıklanmıştı.

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"VAKALARIN ARTIŞ MERKEZİNDE İSTANBUL VAR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar." ifadelerini kullandı.


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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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