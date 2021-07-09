Son Dakika: 9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

9 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 126 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,35 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 19 bin 923’e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,7 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 31,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı takip etti.

SON 24 SAATTE UYGULANAN AŞI SAYISI

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.

"BUGÜN İKİ İLİMİZ DAHA MAVİYE DÖNDÜ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Bir an evvel aşınızı olun." dedi.

Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/xYKuCg99Q2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021

"AŞI OLMA ORANININ DÜŞÜK OLDUĞU İLLERDE VAKA SAYILARI ARTMAYA BAŞLADI"

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı bir sonraki paylaşımında "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım."

Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021

9 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (8 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 5 bin 171 olarak açıklanmıştı.





