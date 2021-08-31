Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden canlı yayında Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Biden'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları şu şekilde:

"Kadın ve erkekler hayatlarını ortaya koydu. Burada aynı zamanda bir merhamet operasyonu yürüttük biz. Böylelikle tahliyeleri rahat bir şekilde gerçekleştirelim. Onlara borcumuz sonsuz. Bir karar aldık ve 31 Ağustos'u çekilme tarihi olarak belirledik.

Afgan hükümeti nihayetinde bu sonuca vardı ve bütün bu süreç içerisinde güvenlik konseyime her senaryoyu planlamalarını söyledim.

"BEKLENMEDİK ŞEYLER YAŞANDI"

20 yılın sonunda her şey yolunda olsun istedik ancak yine de beklenmedik şeyler yaşandı. Taliban'ın yükselişe geçmesi hem bizim personelimiz hem de müttefiklerimiz için sorun oluşturuyordu.

"BM NET BİR MESAJ VERDİ"

Ayrılmak isteyen çoğu kişi ayrıldı. Kalmak isteyenler için ise bir tarih yok. İstedikleri zaman Afganistan'dan ayrılabilirler. BM Güvenlik Konseyi bir karar açıkladı ve net bir mesaj verdi Afganistan'a. Taliban'ın sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz."



