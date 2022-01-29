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  4. Son Dakika: Adalet Bakanlığında devir teslim! Abdulhamit Gül, görevi Bekir Bozdağ'a devretti

Son Dakika: Adalet Bakanlığında devir teslim! Abdulhamit Gül, görevi Bekir Bozdağ'a devretti

29.01.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleşti. Eski bakan Abdulhamit Gül, görevini yeni Bakan Bekir Bozdağ'a devretti. İki isim törende açıklamalarda bulundu.

Son Dakika: Adalet Bakanlığında devir teslim! Abdulhamit Gül, görevi Bekir Bozdağ'a devretti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Adalet Bakanlığı görevinden istifa eden Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı. Atama kararı sonrasında öğle saatlerinde görev değişim töreni gerçekleşti.

Törende konuşan Abdulhamit Gül şu ifadeleri kullandı:

Bundan yaklaşık 4 buçuk yıl önce görevi devraldığım Bekir Bozdağ beye görevi devrediyorum. Hem görevi tecdih eden hem de görevden affımıza ilişkin takdirleriyle bizlere verdiği desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Elbette her makam geçici, bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref.

Bizler tüm çalışmalarımızı reformların devamı konusunda yaptık. Bu siyaset anlayışı hep devam edecektir. Önemli reform belgeleri ortaya koyduk. Önemli çalışmalar ortaya koyduk, en büyük hakem milletimizin ve Allah'ın bu konudaki hükmüdür.

Son Dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandıSon Dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı

Bu konuda da tüm yargı mensuplarına sonuna kadar güveniyoruz. Çok değerli bakanımız tecrübeleriyle daha iyi bir yere taşıyacaklardır, inancımız tamdır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı tekrar arz ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma, tüm yargı çalışanlarına, personellerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm milletvekillerine, siyasi partilere, emeği geçen sivil toplum iş dünyasına ve aziz milletimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Değerli bakanımıza da başarılar diliyorum, Rabbim utandırmasın.

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Bekir Bozdağ ise devir teslim töreninde şu açıklamalarda bulundu:

Çok kıymetli bakanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli misafirler hepinizi selamlıyorum. Bugün bir nöbet değişimi yapıyoruz. Ben daha önce çok sevdiğim Abdülhamit Gül bakanımıza devretmiştim. Milletimize ve ülkemize hizmet etme fırsatı için Rabbime şükrediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Bakan Gül önemli reformların altına imza attı. Bu reformları burada anlatsak zaman yetmez.

Ben de sayın bakanımıza gönülden şükranlarımızı sunuyorum, sağ olsun. Bu bir bayrak değişimi, bayrağı bugün ben devralıyorum. Hem Cumhurbaşkanımızla hem kabinemizle hem parlamentomuzla, herkese bir olarak daha iyisini, daha doğrusu yaparak yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isterim. Her türlü iyi adımı daha ileriye birlikte taşıyacağız. Rehberimiz hukuk olacaktır.

Cumhurbaşkanımızın adalet politikalarını hayata geçirmek için büyük politikayı hayata geçireceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla birlikte olacağız. Her adımımız doğru olsun diye dua ediyorum, herkesten yardım ve destek beklediğimizi ifade etmek isterim. Birlikte daha ileriye doğru koşacağız. Bundan sonra da dayanışma ve istişare içinde olacağımızı bilmenizi istiyorum.

Rabbim ikimizin de yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum.

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