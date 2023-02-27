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  4. SON DAKİKA | Malatya'daki korkutan depremin şiddeti 5.6! Adıyaman ve Hatay'da da net şekilde hissedildi, 15 saniye sürdü

SON DAKİKA | Malatya'daki korkutan depremin şiddeti 5.6! Adıyaman ve Hatay'da da net şekilde hissedildi, 15 saniye sürdü

27.02.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinden gelen son dakika haberleri peş peşe geliyor! Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi, şiddetli sarsıntı Malatya'nın haricinde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman'da da net şekilde hissedildi. 12:04 sularında meydana gelen depremin 15 saniye sürdüğü bildirildi. Depremin derinliğinin 7 km olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA | Malatya'daki korkutan depremin şiddeti 5.6! Adıyaman ve Hatay'da da net şekilde hissedildi, 15 saniye sürdü

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre deprem Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde oldu! Deprem, Malatya'nın dışında Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da da net şekilde hissedildi. Malatya'da, Hatay'da yaşayan vatandaşlar bu deprem sonrası da büyük korku ve panik yaşadı. Çoğu bina da deprem sonrası sallandı.

SON DAKİKA: MALATYA'DAKİ DEPREM SONRASI EKİPLER UYARI YAPTI!

Emniyet ekipleri depremin ardından vatandaşlara uyarılarda bulunurken haber kanallarına bağlanan muhabirler depremin 15 saniye sürdüğünü, ve peş peşe gelen depremler sonrasında deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların psikolojilerinin bozulduğunu ifade etti.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

yunus

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