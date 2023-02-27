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  4. Malatya'daki 5.6'lık deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklama! 'Böyle depremler olacaktır' diyerek uyardı... "3-4 ay sürecek, 6,7'ye erişecek"

Malatya'daki 5.6'lık deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklama! 'Böyle depremler olacaktır' diyerek uyardı... "3-4 ay sürecek, 6,7'ye erişecek"

27.02.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Özener, "Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi. Böyle depremler olacaktır. Bu depremleri maalesef yaşayacağız" dedi. Prof. Dr. Ahmet Ercan ise 6,7 büyüklüğüne erişecek depremler konusunda uyarıda bulundu.

Malatya'daki 5.6'lık deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklama! 'Böyle depremler olacaktır' diyerek uyardı... "3-4 ay sürecek, 6,7'ye erişecek"

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 11 ili etkilendiği bölgede artçılar sürerken, bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu büyüklükteki artçı depremlerin devam edeceğini belirterek hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyardı.

"1 YILA KADAR VARACAK SURETLE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİK"

Prof. Dr. Haluk Özener, "Daha önceden de ifade etmiş olduğumuz gibi 7.7 ve 7.6'lık iki tane çok büyük deprem oldu. Bu depremlerin artçılarının haftalar, aylar boyunca hatta 1 yıla varacak suretle devam edeceğini söylemiştik. Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi, Malatya civarında olan bir deprem." ifadelerini kullandı.

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"BÖYLE DEPREMLER OLACAKTIR"

Özener "Böyle depremler olacaktır. Vatandaşlarımızın teyakkuzda bulunmaları olabildiğince sakin kalarak hasarlı binalarına girmeden durmalılar. Bu depremleri maalesef yaşayacağız. Arkadaşlarımız her depremden sonra peş peşe otomatik çözümlemeden detay alıyor. Detay aldıktan sonra netleştikten sonra tuşa basarak bilgiyi yolluyor" dedi.

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Öte yandan depremin ardından vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'ni arayarak deprem hakkında bilgi talep etti. (DHA)

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"3-4 AY SÜRECEK"

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son depremi değerlendirirken artçı sarsıntıların 3-4 ay süreceğini ve 6,7 büyüklüğüne erişeceğini belirterek şunları kaydetti:

"27.02.23 12.04'de Malatya Yeşilyurt Kozluk'ta 5,6'lık artçı deprem 5 kilometre derinde sarsıcı olmuştur. Bölgede 6,7 erişecek artçı depremler 3-4 ay sürecektir. Yarın incelemeler için Malatya'daki olacağım."

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