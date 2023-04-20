SON DAKİKA | AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! Bir kişi gözaltına alındı

Son dakika: İYİ Parti ve CHP İstanbul il binalarına yönelik silahlı saldırı haberlerinden sonra bu kez de Çukurova'daki AK Parti İlçe Binasına yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında yaşandı. AK Parti Çukurova ilçe binası önüne gelen silahlı kişi, parti binasına ateş açtı. Saldırının ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı.

'BU SALDIRIYI LANETLİYORUZ'

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "İlçe binamıza bir kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi. Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

KANDEMİR: "TÜM TEŞKİLATIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.