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  4. SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını kurşunlayan saldırgan yakalandı!

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını kurşunlayan saldırgan yakalandı!

31.03.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının failinin yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını kurşunlayan saldırgan yakalandı!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz."

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı. (AA)

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İYİ Parti saldırı

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