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  4. SON DAKİKA: AK Parti'den Ekrem İmamoğlu açıklaması! Soruşturma açıldı mı?

SON DAKİKA: AK Parti'den Ekrem İmamoğlu açıklaması! Soruşturma açıldı mı?

27.12.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan bazı kişilerin terörle iltisaklı iddialarıyla ilgili soruşturma açılması hakkında konuştu. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılıp açılmadığıyla ilgili de noktayı koydu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: AK Parti'den Ekrem İmamoğlu açıklaması! Soruşturma açıldı mı?

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Habertürk'te gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yaptığı iddia edilen terör örgütü bağlantılı personellerle ilgili başlatılan özel teftişle ilgili de konuştu.

İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA VAR MI?

Kurtulmuş, konuyla ilgili açıklamasında, "İBB Başkanı ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına açılmış bir soruşturma yoktur" dedi.

Kurtulmuş,"Büyükşehirde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu iddiasıyla bazı isimler tespit edilmiştir. Bu isimlerle ilgili bir tahkikat yapılacaktır. Belediye Başkanı'nın şahsıyla ilgili bir soruşturma değildir." ifadelerini kullandı.

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