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  4. Son Dakika: AK Parti MKYK'sı sonrası Çelik'ten önemli açıklamalar

Son Dakika: AK Parti MKYK'sı sonrası Çelik'ten önemli açıklamalar

23.08.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MKYK'sı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Son Dakika: AK Parti MKYK'sı sonrası Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplanmıştı. MKYK’nın gündeminde Türkiye’de yaşanan doğal afetler, iç ve dış siyasi gelişmeler ile ekonomik ve sosyal gelişmeler, yeni anayasa çalışmaları ve TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nın değerlendirmesi yer aldı.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamalarda bulundu:

2021-2022 eğitim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli . Mazareti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek.

Ölümden kaçıp ülkemize sığınmış insanlara karşı ırkçı bir yaklaşımın ortaya konulmaması gerekir. Bazılarının küçük oy hesaplarıyla bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Avrupa'daki ırkçıların, sağcıların, faşistlerin Müslüman ve Türklere karşı kullandığı dili görüyoruz.

Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur. Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir.

Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız, tümüyle reddediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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