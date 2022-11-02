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SON DAKİKA | AK Parti'nin ziyareti sonrası CHP'den anayasa değişikli açıklaması

02.11.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti'nin ziyareti sonrası CHP'den anayasa değişikli açıklaması geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "AK Parti'nin hazırladığı anayasa değişikli önerisinin içinde olmayacağımızı söyledik. Teklifi de gördükten sonra da değerlendireceğiz" dedi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | AK Parti'nin ziyareti sonrası CHP'den anayasa değişikli açıklaması

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyet, MHP’den sonra CHP'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Adalet Bakanı Bozdağ ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıklama yaptı.

Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği konusunda bilgi aktarımı yaptıklarını ifade ederek, “Kendilerinden bu hazırlık sürecini katkı sunmalarını istedik. Geçmişte Türkiye, idari uygulamalarla yaşamaması gerektiği süreçler yaşadı” ifadelerini kullandı.

'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMASININ İÇİNDE OLMAYACAĞIZ'

Engin Altay ise, “Bu konu, Sayın Genel Başkanımızın 'kadına özgürlük, kamuda özgürlük' noktasında verdiği kanun teklifi sonrası gelişen bir konudur. Biz prensip olarak bu konunun mesele olmaktan çıktığını söyleyegeldik. CHP bakımından Anadolu’da karşılaştığımız eleştirilere karşı bu konuda dürüstlüğümüzü ortaya koymak için Genel Başkanımız teklifini bizlerin de imzasıyla verdi. Temel hakların referandum konusu halinde olmaması gerektiğini söyledik. Birden çok maddeli bir anayasa değişikliğinin seçime 7 ay kalmışken yapılması doğru olmadığını düşünüyoruz. Yeni anayasanın yeni parlamentonun işi olduğunu düşünüyoruz. AK Parti’nin 'çalışmaları birlikte olgunlaştıralım' önerisinin içinde olmayacağımızı ifade ettik. AK Parti’nin gerçekleştirmek istediği anayasa değişikliği çalışmasının içinde olmayacağımızı söyledik” dedi.

İHA

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CHP ak parti anayasa değişikliği

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