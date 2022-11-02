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  4. SON DAKİKA | Başörtüsüne anayasal güvence! Bakan Bozdağ ve AK Parti'den CHP, İYİ Parti ve HDP'ye ziyaret gerçekleşecek

SON DAKİKA | Başörtüsüne anayasal güvence! Bakan Bozdağ ve AK Parti'den CHP, İYİ Parti ve HDP'ye ziyaret gerçekleşecek

02.11.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği temasları başlıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti, 'başörtüsüne anayasal güvence' teklifine ilişkin muhalefetin görüşünü almak amacıyla sırasıyla CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret edecek.

SON DAKİKA | Başörtüsüne anayasal güvence! Bakan Bozdağ ve AK Parti'den CHP, İYİ Parti ve HDP'ye ziyaret gerçekleşecek

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne 'yasal' güvence çıkışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'anayasal' güvence ile karşılık vermiş ve hazırlıklara başlanacağını açıklamıştı.

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İLK GÖRÜŞME CHP İLE YAPILACAK

Başörtüsüne anayasal güvence kapsamında ilk temaslar bugün başlıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, anayasa değişikliği için Meclis'te siyasi partileri ziyaret edecek.

Saat 15.30'da CHP, 16.00'da İYİ Parti, 16.30'da HDP ziyaret edilecek. Muhalefetin görüşü alınacak. (DHA)

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CHP başörtüsü ak parti

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