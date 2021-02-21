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  4. Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarına tepki

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarına tepki

21.02.2021 20:45 | Son Güncelleme:
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Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin Sayın Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP yönetiminin siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ettiğini" belirtti.

CHP'nin resmi hesaplarından yapılan açıklamalarda, hala siyasi iftira atılarak ve aile değerleri hedef alınarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a saldırmaya devam edildiğini vurgulayan Çelik, "CHP adına ekonomi hakkında konuşanların, hayatlarında birkaç lirayı düzgün yönetme başarıları yok. Bürokrat olarak görev yaptıkları dönemlerde kurumları batırdılar ve ekonomiye zarar verdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, şunları kaydetti:

"Bunlar, Sayın Albayrak'ın ekonomimizin en ağır saldırılar altında olduğu dönemlerde aldığı tedbirleri boş laflarla eleştirmeye kalkıyorlar. Hayatlarında siyasi ya da ekonomik tek başarı hikayesi olmayanlar, sadece iftira siyaseti ile gündeme geliyorlar. Ekonomimizin bizzat ABD yönetiminin üst düzey yetkilileri tarafından hedef alındığı dönemde, ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirler, o günlerin atlatılmasında belirleyici olmuştur. Bunlara karşı içerikli söz söyleyemeyen CHP yönetimi, iftira siyasetine ve polemiğe başvuruyor. CHP'nin Sayın Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. CHP adına konuşanları, her gün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak temiz siyasete davet ediyoruz. Aksi halde kendi kendilerine iftira siyasetini yakıştırmaya devam edeceklerdir."

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