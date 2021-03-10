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  4. Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sözde harita' tepkisi

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sözde harita' tepkisi

10.03.2021 18:57 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sözde harita' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, IKBY’nin bastığı pul ve harita ile ilgili, "Dünkü ifade ettiğim duruşumuza rağmen, iktidar 'tepki göstermiyor' diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı’nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, IKBY’nin bastığı pul ve harita ile ilgili "Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyetinin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır." dedi.

Çelik'in paylaşımları şu şekilde;

Papa’nın Irak ziyareti sırasında Kuzey Irak B. Y’nin bastığı pul ve ondan mülhem haritayla ilgili tepkimizi dünkü basın toplantımda ifade etmiştim. Belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan’da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı duruşumuzu ifade söylemiştim.

Burada vahim olan husus, Türkiye Cumhuriyeti’nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, -dün de yanıt verdiğimiz halde- Türkiye Cumhurbaşkanını hedef alan ve Cumhur İttifakı’nı sorgulayanların içine düştüğü durumdur.

"O SÖZLER DOĞRU DEĞİL"

Dünkü ifade ettiğim duruşumuza rağmen, iktidar “tepki göstermiyor” diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı’nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur.

Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti’nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır.

Sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz güvenlik operasyonları bu irade ve kararlılığımızı göstermektedir. Sadece kara sınırlarımızda değil mavi vatanımızda da aynı hassasiyete sahip olduğumuza yedi düvel şahittir.

Asıl sorgulanması gereken Türkiye Cumhuriyeti’nin milli güvenliğini en üst düzeyde savunan politikaları yürüten Cumhurbaşkanımıza “milli güvenlik sorunu” diyen şuursuz zihniyettir.Bunu sorgulayamayanların Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na söyleyeceği her laf yok hükmündedir.

Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır. Bu konuda milletimizin en ufak bir kuşkusu yoktur.

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Papa Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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