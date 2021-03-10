Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sözde harita' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, IKBY’nin bastığı pul ve harita ile ilgili "Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyetinin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır." dedi.

Çelik'in paylaşımları şu şekilde;



Papa’nın Irak ziyareti sırasında Kuzey Irak B. Y’nin bastığı pul ve ondan mülhem haritayla ilgili tepkimizi dünkü basın toplantımda ifade etmiştim. Belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan’da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı duruşumuzu ifade söylemiştim.

Burada vahim olan husus, Türkiye Cumhuriyeti’nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, -dün de yanıt verdiğimiz halde- Türkiye Cumhurbaşkanını hedef alan ve Cumhur İttifakı’nı sorgulayanların içine düştüğü durumdur.

"O SÖZLER DOĞRU DEĞİL"

Dünkü ifade ettiğim duruşumuza rağmen, iktidar “tepki göstermiyor” diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı’nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur.