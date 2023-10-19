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  4. SON DAKİKA | Akşener açıkladı! Eski AK Partili Belediye Başkanı İYİ Parti'den aday oldu

SON DAKİKA | Akşener açıkladı! Eski AK Partili Belediye Başkanı İYİ Parti'den aday oldu

19.10.2023 15:21 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Siyasilerin yerel seçim çalışmaları sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Düzce'ye gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, eski Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in İYİ Parti'den aday olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | Akşener açıkladı! Eski AK Partili Belediye Başkanı İYİ Parti'den aday oldu

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Akşener, yerel seçimlere yönelik çalışmalarına devam ederken geldiği Düzce'de yaptığı açıklamada eski Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in İYİ Parti'den aday olduğunu duyurdu.

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Keleş kameraların karşısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorum ve inanıyorum ki Düzceli hemşehrilerimizin takdir ve tasvipleriyle seçim gecesi muhteşem bir şölene dönüşecektir. Bizler bu şehre hizmet etmek istiyoruz. Nereden başlayacağımızı, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Çok iyi bildiğimiz bir konu da yerel yönetimler.

7 yıl İçişleri Bakanlığında uzman olarak görev yaptım, 10 yıl İBB'nin çeşitli kademelerinde yönetici olarak görev yaptım, 8,5 yıl Düzce Belediye Başkanı olarak görev yaptım. Bir kez daha ustalık dönemi olarak Düzce ve insanına hizmet etme zamanıdır. Zafere bütün kalbimle inanıyorum. Bu şehre ve insanına en zor günlerinde hizmetlerimiz oldu.

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İnşallah 1 Nisan itibarıyla uygulayacağımız birçok projeyle kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. 31 Mart seçimleri Düzcemiz için milletimiz için hayırlı olsun."

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