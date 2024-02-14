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  4. Son dakika | Akşener kürsüde gözyaşlarına boğuldu, hıçkıra hıçkıra ağladı! Toplantıya damga vuran görüntüler: "Niçin hep garipler ölüyor?"

Son dakika | Akşener kürsüde gözyaşlarına boğuldu, hıçkıra hıçkıra ağladı! Toplantıya damga vuran görüntüler: "Niçin hep garipler ölüyor?"

14.02.2024 11:54 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: CHP'deki son istifa dalgasında yer alan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'e bugün Meral Akşener, İYİ Parti rozeti taktı. İYİ Parti'nin grup toplantısında Akşener'in Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın "linkler kopmuş" sözlerini hatırlatarak imza attığı çıkış da dikkat çekti. Toplantıya damga vuran ise Akşener'in kürsüde gözyaşlarına boğulduğu anlar oldu.

Son dakika | Akşener kürsüde gözyaşlarına boğuldu, hıçkıra hıçkıra ağladı! Toplantıya damga vuran görüntüler: "Niçin hep garipler ölüyor?"

Son dakika haberi: İYİ Parti'nin grup toplantısı başlarken Demirhan Elçin, Akşener'in rozet takmasıyla partiye katıldı. Elçin, CHP'de Artvin'de yeniden aday gösterilmemesinin ardından istifa etmişti.

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Elçin'e rozetini takmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüden mesajlar verdi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın "Şu an içinde bulunduğumuz sistemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş, politika faizi enflasyon linki kopmuş, faiz kur linki kopmuş… Biz yedi aydır bu kopan linkleri ihdas ediyoruz" açıklamasını anımsatan Akşener şunları söyledi:

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  • Kendisi liyakatli ve ciddi bir ekonomisttir. O yüzden 'Ekonominin canına okumuşlar' diyemedi. Kibar adam... 'Linki kopmuş' diyerek durumun vahametini ifade etti

  • Asıl neredeki link koptu, biliyor musunuz? Sarayla, milletin arasındaki link koptu! Sarayla, emeklinin arasındaki link koptu! Sarayla, çalışanın arasındaki link koptu! AK Parti iktidarının; ahlakla, vicdanla, akılla arasındaki link koptu. Bu kadar link kopunca da; ekonomideki, tüm linkler koptu

  • 'İstikrar' dediler, son 5 yılda 6 kez Merkez Bankası Başkanı değiştirdiler. 'İstikrar' dediler, son 5 yılda 4 kez ekonomi politikası değiştirdiler. Bir tek Erdoğan’ın koltuğunda istikrar sağlayabildiler.

KÜRSÜDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan Akşener'in grup toplantısında kürsüde hüngür hüngür ağladığı anlar dikkat çekti.

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Telefondan dinlettiği şarkının ardından Akşener, "Niçin hep garipler ölüyor?" diye haykırarak konuşmasını noktaladı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener CHP Merkez Bankası Osman Cevdet Akçay
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