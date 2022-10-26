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Son Dakika: Ali Babacan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

26.10.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Ali Babacan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Son dakika haberi: DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Habertürk TV'de HT Gündem programına konuk oldu. Babacan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapıyor.

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Babacan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(TOGG) Yerli ve milli manşetleriyle bir otomobili tanıtmak ve dışarıdan gelen pek çok girdiyi örtmeye çalışmak dürüst değil. Açıkça söylesinler şu kadarını yerli, şu kadarı dışarıdan.

Biz özgürlükçü bir partiyiz. Kendimize liberal, sosyal demokrat, sağ ve sol demiyoruz. Bizi destekleyenler çok geniş bir kitle.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan DEVA Partisi

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