Son Dakika: Ali Babacan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Son dakika haberi: DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Habertürk TV'de HT Gündem programına konuk oldu. Babacan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapıyor.

Babacan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(TOGG) Yerli ve milli manşetleriyle bir otomobili tanıtmak ve dışarıdan gelen pek çok girdiyi örtmeye çalışmak dürüst değil. Açıkça söylesinler şu kadarını yerli, şu kadarı dışarıdan.

Biz özgürlükçü bir partiyiz. Kendimize liberal, sosyal demokrat, sağ ve sol demiyoruz. Bizi destekleyenler çok geniş bir kitle.

