Son Dakika: Antalya Kaş açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Antalya Kaş açıklarında saat 08.32'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Kaş'ın 155 km açığı, büyüklüğünü 6 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akdeniz, büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı.
AFAD, deprem sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.
Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."
Geçmiş olsun Antalya.— AFAD (@AFADBaskanlik) October 19, 2021
Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi lınmıştır.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” sözlerine yer verdi.
Deprem Antalya'nın yanı sıra Muğla, Aydın, Mersin, İzmir, Denizli ve çevresinde de hissedildi.
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