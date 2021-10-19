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Son Dakika: Antalya Kaş açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

19.10.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Antalya Kaş açıklarında sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurdu. Deprem Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Denizli, Mersin ve çevresinde de hissedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Antalya Kaş açıklarında saat 08.32'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Kaş'ın 155 km açığı, büyüklüğünü 6 olarak duyurdu.

KANDİLLİDEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akdeniz, büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı.

DEPREM1

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, deprem sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

ANTALYA VALİSİ YAZICI: CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” sözlerine yer verdi.

DEPREM ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ

Deprem Antalya'nın yanı sıra Muğla, Aydın, Mersin, İzmir, Denizli ve çevresinde de hissedildi.

AFAD- SON DEPREMLER

KANDİLLİ- SON DEPREMLER

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi antalya
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