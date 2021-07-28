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Adana'nın iki ilçesinde orman yangını

28.07.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki yangını söndürme çalışmaları sürerken bir kahreden haber de Adana'dan geldi. Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Sarıçam'da alevler, kısmen kontrol altına alınırken, Çukurova'daki yangına havadan ve karadan hala müdahale ediliyor.

Adana'nın iki ilçesinde orman yangını

Sarıçam'a bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Ormanlık alanın çevresindeki tarlaların sahipleri de tankerlerle getirdiği suyla söndürme çalışmasına destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kısmen kontrol altına alındı.

Çukurova ilçesinin Salbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da öğleden sonra yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Adana Çukurova
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