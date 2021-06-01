HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Son Dakika: Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

01.06.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Atilla Peker, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen gazeteci-yazar Kutlu Adalı olayı ile ilgili olarak Korkut Eken'i suçlamıştı. Korkut Eken ise bu suikastın içinde olmadığını açıklamıştı.

Son Dakika: Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen gazeteci-yazar Kutlu Adalı olayı ile ilgili olarak Korkut Eken'i suçlamıştı. Korkut Eken ise bu suikastın içinde olmadığını açıklamıştı. Bu kez de Atilla Peker, “Devlete hizmet ettiğimizi sanırken meğer kullanılıyorduk. Korkut Eken'in de bu şekilde kullanıldığını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Korkut Eken'den 'Atilla Peker' sorusuna dikkat çeken yanıtKorkut Eken'den 'Atilla Peker' sorusuna dikkat çeken yanıt

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
"Bir buçuk yıldır yetti artık" dedi, ortalığı birbirine kattı"Bir buçuk yıldır yetti artık" dedi, ortalığı birbirine kattı
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
sedat peker Kutlu Adalı

En Çok Okunan Haberler

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

Farenin et reyonundaki anları dehşete düşürdü: Daha adım atmam

Farenin et reyonundaki anları dehşete düşürdü: Daha adım atmam

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

Normalleşme kararları sonrası isyan etti

Normalleşme kararları sonrası isyan etti

Düğünler nasıl olacak? 1 Haziran sonrası yeni kurallar

Düğünler nasıl olacak? 1 Haziran sonrası yeni kurallar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.