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  4. SON DAKİKA | Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA | Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

24.01.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Tuzla'da 10 Ocak'ta 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Korkunç cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Dilara Yıldız'ın endişeli olduğu, şüphelinin bir anda yere doğru ittiği Dilara Yıldız’a peş peşe ateş ettiği yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul'da 10 Ocak'ta 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından restoranda silahla vurularak öldürüldü. Avukat Dilara Yıldız'ın ölümünden sonra korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde Dilara Yıldız'ın endişeli olduğu, şüphelinin bir anda yere doğru ittiği Dilara Yıldız’a peş peşe ateş ettiği yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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DİLARA YILDIZ, ESKİ NİŞANLISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez(29), “tasarlayarak öldürme”, “silahla yağmaya teşebbüs”, “silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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CİNAYET ANI KAMERADA! PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Korkunç cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir restoranda Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor. Yıldız’ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez’in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız’ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı, Dönmez’in Yıldız’ı yere doğru ittiği, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ettiği görülüyor. Bu sırada mekanda bulunan 2 şahsın da kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez’in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.

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NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Dönmez, “tasarlayarak öldürme”, “silahla yağmaya teşebbüs”, “silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanmıştı.

Şüpheli sorgusunda, olaydan 1 yıl önce avukat ararken tanıştıklarını ve aralarında duygusal yakınlık olduğunu söyleyerek, “Nişanlandık. Nişanlı olduğumuz süre boyunca almış olduğu para ve altınları vermedi. Olay günü mekana gittiğimizde mafya kılıklı 2 adam yanımıza geldi. Bu adamların silahlı olduğunu düşündüm. Karşımda oturan genç adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum. O anda Dilara panikledi, ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım” demişti. Şüpheli Oktay Dönmez’in cinayetten 10 gün önce çilingire kapıyı açtırarak Dilara Yıldız’ın evine girdiği ve 10 gün boyunca Yıldız’ın eve gelmesini beklediği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Tuzla
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