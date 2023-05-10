SON DAKİKA | Bahçeli'den İmamoğlu'nun Erzurum mitingiyle ilgili sert sözler 'Meydan meydan dolaşıp fitne saçması kesinlikle sakıncalıdır'

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon'daki MHP mitinginde açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşananlarla ilgili de sert ifadeler kullanan Bahçeli, "Esnaf ziyareti bahanesiyle Erzurum'a gidip miting yapmaya kalktı. Oraya taşıdığı provokasyonlarla ortalığı karıştırdı. İmamoğlu, Trabzon'un yüz karasıdır. Kimse şerefli polislere iftira atmasın." şeklinde konuştu. İşte detaylar...

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aziz Milletim sıra sende. Kavga, kaos, kargaşa, karanlık, kriz arayanlara acıklı derslerini vermek için sıra sende. Trabzonlu kardeşlerim, istikrarınıza, istiklalinize ve istikbalinize sahip çıkmak için 4 gün sonra sıra da yetki de alayımızda.

Hasım ülkeler 14 Mayıs için hazırlık yapıyormuş.

Nasıl bir işiniz çıkarsa çıksın 14 Mayıs'ta sandığa koşa koşa gidecek misiniz? 1 oyunuzu MHP'ye, bir oyunuzu da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz?

Trabzon hakkın, haklının, hakikatin tarafında duruyor. Bıçkın iradenizle gücümüze güç katıyorsunuz.

Ülke sizin, karar sizin, kader sizin, gelecek sizin elinizde. 14 Mayıs'ta Türk ve Türkiye Yüzyılı'na ilk adımı atmak hepinizin iradesinde. Sizlere güveniyorum.

"KİMSE MİLLETİMİZİN İRADESİNE ZİNCİR VURAMAZ, BUNU KENDİNDE HAK GÖREMEZ"

Anayasa'da ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü açıkça vurgulanmıştır. 29 Ekim 1923 tarihindeki kuruluş ruhu, tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak esaslarına uygun olarak tezahür etmiştir.

Türkiye'de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin hakimiyetine eş koşacak bir gücün varlığından asla bahsedilemeyecektir.

Son günlerde özellikle bazı ülkelerde yayınlanan dergi veya gazetelerin aziz milletimizin iradesine, ilkel ve ilkesiz dayatmalarda bulundukları gözlenmiştir. Çıkan dergi ve gazeteler sistemli ve şiddetli algı operasyonları yapmaktadır.

Türkiye'nin iç siyasi gündemine karışmak, demokrasi namusunu lekelemeye çalışma gayrimeşru bir tavrıdır. Kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz, bunu kendinde hak göremez. İktidarın ruhsatı ne ABD'den, ne İngiltere'den, ne Almanya'dan ne Fransa'dan alınabilecektir.

"TRABZON'UN YÜZ KARASIDIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanını hedef alarak 'Gitmeli' manşeti atan bir dergi bizim için yırtılıp atılacak bir kağıt parçasından ibarettir. Bunlar kendini ne sanıyor? Türkiye sömürge artığı bir ülke değildir. Türkiye'ye ayar verilemez, Türkiye'ye istikamet gösterilemez, Türkiye kafakola alınacak bir ülke olamaz. İç barış ve huzur ortamımızı bozmak, 14 Mayıs seçimlerini sabote etmek amacıyla ajan provokatörler sahnededir, alçakla mesaidedir. Erzurum'da yaşanan ve Trabzon kültüründen nasibin almamış bir şahsın neden olduğu olaylar bayağı bir provokasyondur. İBB Başkanı İmamoğlu'nun meydan meydan dolaşıp fitne ve nifak saçması, ağır kusurlu siyasi faaliyetler içinde bulunması kesinlikle sakıncalıdır, sancılıdır, yanlış üstüne yanlıştır. Esnaf ziyareti bahanesiyle Erzurum'a gidip korsan miting düzenlemeye kalkan, oraya taşıdığı provokasyonlarla ortalığı karıştıran, malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır. Hiç kimse Erzurumlu kardeşlerimize ve şerefli Türk polislerine iftira atmasın. Erzurum'da çok tehlikeli bir provokasyon testi yapılmıştır ve aklı selim galip gelerek kaos provası ters tepmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük İstanbul mitinginde 1 milyon 700 bin vatan evladının toplanmasından korkanların harekete geçmesi ademe mahkum edilmiştir.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

