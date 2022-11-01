Son dakika | Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Togg' tepkisi: "Sana kötü bir haber vereyim" diyerek açıkladı! "Şimdiden hazır ol"

'Zillet ittifakı' cumhurbaşkanı adayını arayışla uğraşırken Cumhur İttifakı eserleriyle, vizyon projeleriyle konuşmakta ve göz doldurmaktadır. Leyleğin ömrü nasıl lak lak ile geçiyorsa bunlarınki de dedikoduyla heba olmaktadır. Bu ittifakta buluşanların alayının aklını toplasanız bir incir kabuğunu doldurmayacaktır.