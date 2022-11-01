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  4. Son dakika | Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Togg' tepkisi: "Sana kötü bir haber vereyim" diyerek açıkladı! "Şimdiden hazır ol"

Son dakika | Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Togg' tepkisi: "Sana kötü bir haber vereyim" diyerek açıkladı! "Şimdiden hazır ol"

01.11.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' beyanına desteğini vurgulayan Bahçeli, Millet İttifakı'na ise sert sözlerle yüklenirken "Alayının aklını toplasanız bir incir kabuğunu doldurmayacaktır" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca yerli otomobil Togg üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Sana kötü bir haber vereyim" dedi.

Son dakika | Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Togg' tepkisi: "Sana kötü bir haber vereyim" diyerek açıkladı! "Şimdiden hazır ol"

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere MHP grup toplantısında kürsüye çıktı.

"MALİYETLER MESELE OLMAKTAN ÖNÜNDE SONUNDA ÇIKACAK"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • 2023'ün yol haritasını hazırlıyoruz. Başarmanın dışında bir başka seçenek tanımıyoruz. 85 milyonun tamamına elimizi uzatıyoruz.

  • Girdi maliyetleri Cumhur İttifakı ile birlikte mesele olmaktan önünde sonunda çıkacaktır. Yaparsak biz yaparız, yaparsa MHP ve Cumhur İttifakı yapar ve mutlaka başarır.

"'TÜRKİYE YÜZYILI'NI DESTEKLİYORUZ"

  • Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 28 Ekim'de açıklanan Türkiye Yüzyılı beyanı devlet ve toplum hayatımıza yeni bir hedef, yeni bir nefes, yepyeni bir ivme kazandırmıştır. 3 Kasım 2000'de yüzyılla sözleşme hedefimizi açıklamıştık. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki o günkü beyanımızla bugünkü Türkiye Yüzyılı kararlılığı birbirini tamamlamıştır. Biz 'Türkiye Yüzyılı'nın dünya geneline tıpkı bir cemre gibi düşme mücadelesinde sonuna kadar varız. Sayın cumhurbaşkanının 'Gelin, Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım, gelin Türkiye Yüzyılı'nı yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim' davetine icabet ediyor, buna da hazır olduğumuzu açık yüreklilikle dile getiriyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhunu ve özünü ifade eden 17 başlığın hepsini yararlı buluyor, destekliyoruz. 'Türkiye Yüzyılı', Türk yüzyılıdır.

Başlıksız-1

  • Ayrıntısına girmeyeceğim, zedeleyici sebeplerden dolayı Cumhuriyet'in 1. yüzyılında treni kaçırdık. 2. yüzyılında ise kaçırdığımız treni bu kez biz yapacağız.

MİLLET İTTİFAKI'NA SERT SÖZLER! "AKILLARINI TOPLASANIZ İNCİR KABUĞUNU DOLDURMAZ"

  • 'Zillet ittifakı' cumhurbaşkanı adayını arayışla uğraşırken Cumhur İttifakı eserleriyle, vizyon projeleriyle konuşmakta ve göz doldurmaktadır. Leyleğin ömrü nasıl lak lak ile geçiyorsa bunlarınki de dedikoduyla heba olmaktadır. Bu ittifakta buluşanların alayının aklını toplasanız bir incir kabuğunu doldurmayacaktır.

  • Türkiye'nin hiç şakası yoktur. Üzerimizde hesap yapan, ülkemize zarar vermeye çalışan terör çeteleri ve ülkeler dikkat etsinler, akıllarını başlarına alsınlar, dev artık ayağa kalmakla kalmamış, muhteşem bir teknolojik atılım yapmıştır. Türkiye artık kendisine has birikim, imkan ve kabiliyetiyle kendi otomobilini yapacak aşamaya gelmiştir.

KILIÇDAROĞLU'NA 'TOGG' TEPKİSİ: SANA KÖTÜ BİR HABER VEREYİM

  • Hani sayın Kılıçdaroğlu 'Otomobil üretiyoruz dediler, otomobil nerede, milleti kandırıyorlar' demişti ya, sorduğu sorunun cevabını Bursa-Gemlik'te gördük, şahit olduk. Kılıçdaroğlu sana bir kötü haber vereyim, Togg'un seri üretimi 2023'te başlıyor, buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de şimdiden sıraya gir. Zaman bulursan, yolunu öğrenirsen Gemlik'e gitmeyi hakikaten tavsiye ediyorum. Kılıçdaroğlu ABD'de bazı Avrupa ülkelerinde parlak beyin bulmak için gezip tozarken pırıl pırıl zekalarıyla vatan evlatları Gemlik'te harikalar yaratmışlar. Sayın Kılıçdaroğlu parlak beyinleri uzakta, Hans'ta, John'da değil, Ahmet'te, Mehmet'te ara.
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Devlet Bahçeli

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