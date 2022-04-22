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  4. Son dakika: Bahçeli işaret etmişti, Bakan Soylu 'Valiliklerimize talimat verdik' diyerek duyurdu! Suriyeliler...

Son dakika: Bahçeli işaret etmişti, Bakan Soylu 'Valiliklerimize talimat verdik' diyerek duyurdu! Suriyeliler...

22.04.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çok tartışılan düzensiz göçmen konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İran sınırında 2 milyon Afganın olduğunu, Türkiye'nin sınır güvenliği mücadelesiyle onların da ülkeye giriş yapmalarının engellendiğini belirten Süleyman Soylu, muhalefete de yüklendi. Soylu ayrıca bayramda Suriyelilerin gidip gelmesine izin verilmeyeceklerini açıkladı!

Son dakika: Bahçeli işaret etmişti, Bakan Soylu 'Valiliklerimize talimat verdik' diyerek duyurdu! Suriyeliler...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması! Bakan Soylu, Türkiye'nin sadece sınır duvarı yapmadığını belirtirken 'Hem operasyonlara karşı çıkıyorlar hem de göçmenleri istemiyorlar' dedi. Süleyman Soylu ayrıca Türkiye'den Suriye'ye gönüllü geri dönüş sayısının da 500 bine yakın olduğunu belirtti.

'YABANCI DÜŞMANLIĞI YAPIYORLAR'

'Türkiye'nin muhalefeti yine milletimizi tahrik etmek için uğraşıyor. Göçmen meselesini siyaset haline getiriyorlar. Yabancı düşmanlığı yapıyorlar.

İran sınırında 2 milyon Afgan var. Bunlar uzun süredir orada. Bizim operasyonlarımıza itiraz edenlerle göçmenlere itiraz edenler aynı. Hem operasyonları yapmayın, güvenliği sağlamayın hem de içeriye kaçak göç girişini bir şekilde engelleyin.

Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz.

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'EĞER TEDBİR ALMASAYDIK 10 MİLYONUN ÜSTÜNE ÇIKARDI'

Van'da 230 kilometrenin ötesinde bir sınır duvarımız kaldı. Bunlar da zor şartlarda yapılıyor. İran'daki 2 milyonun gelmemesi için uğraşıyoruz. Eğer bu tedbirleri almasaydık bugün Türkiye'deki düzensiz göçmen sayısı 10 milyonun üstüne çıkardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

'GERİ DÖNÜŞ SAYISI 500 BİNE YAKIN'

Yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakalıyoruz. Türkiye'den Suriye'ye gönüllü geri dönüş sayısı da 500 bine yakın.

SURİYELİLER BAYRAMDA GİDEMEYECEK!

Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği durum milletimiz tarafından da konuşuluyor. Bu nedir? 'Eğer bayramda gidiyorlarsa güvenli bölge orada kalsınlar.' Biz pandemi vesilesiyle önemli ölçüde bu gidişleri durdurmuştuk. 2016-2017-2018 bayramlarında açmamızın nedeni şuydu; oralara gitsinler görsünler. Ve sonunda yüzde 60'ı kaldı. Bayramlarda giden kişi sayısı da az.

Sınır geçişini yöneten valilerimize de söyledik. Şu anda bayramda geçiş izni verilmiyor. Hastalık, cenaze gibi durumlar elbette ki istisnadır.'

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