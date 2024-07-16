Son dakika | Bahçeli'nin elini öpen özel harekatçılara Özgür Özel'den 'şaşkın' çıkışı! 'Sen yanlış devletin eline sarılmışsın'

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair mesajlar vermek üzere kürsüye çıktı. Özel'in gündeminde Özel Harekat Dairesi Başkanı ile bazı özel harekatçıların, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi vardı.

"YANLIŞ DEVLETİN ELİNE SARILMIŞSIN!"

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Birtakım tarikatlara, cemaatlere, kişilere değil, devlete olan sadakatin önemini çiziyorum. Dün gördüğüm bir şaşkına da söylüyorum ki sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın, yanlış devletin eline sarılmışsın!

"MİLLETİN TAMAMI İÇİN GÖREV YAPMASI GEREKEN BİRİNİN SİYASETİN BİR KISMININ TEMSİLİNE EĞİLMESİNİ, EL ETEK ÖPMESİNİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Bir siyasiye saygı gösterilmesi eyvallah. O siyasinin bunu nasıl karşıladığı kendi tercihidir, buna saygılı oluruz. Ama bu devletten maaş alan, milletin tamamı için görev yapması gereken, üzerinde üniforması olan birinin, siyasetin bir kısmının temsiline eğilmesini, el etek öpmesini asla kabul etmiyoruz, nokta!

"POLİS DE ASKER DE HEPİMİZİN! KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİL"

Bundan sonraki süreçte de herkes devleti yöneten devlet adamı gibi, devletin memuru gibi davranacak, böyle basit konularla Türkiye'nin gündemini işgal edecek konulara girişilmeyecek. Bir devlet memurunun, siyasi parti liderinin eline sarılmasında muhatap hangimiz olursa olsun o memura üstlendiği vazifesinin gereğini hatırlatmayı doğru bulurum. Polis hepimizin, asker de Türkiye Cumhuriyeti de hepimizindir. Kimseni tapulu malı değildir.

ETİ KROM SAHİBİ ALİ RIZA YILDIRIM'A SERT SÖZLER: YA İŞÇİLERİN HAKKINI VER YA DA ALNIN KARIŞLARIZ

Elazığ Eti Krom işçileri "Yetiş CHP" dedi. Ali Rıza Yıldırım işçileri azarlıyor, tehdit ediyor. Sen kimin malını, madenini kapatıyorsun? Sen kimsin, seni kim şımarttı böyle? Madeni kendi babasının malı sanıyor; kapatırmış, onları aç bırakırmış. O küstah Ali Rıza Yıldırım'a diyorum, ya işçilerin hakkını verirsin ya da gelir alnını karışlarız.