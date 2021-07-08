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Son Dakika: Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

08.07.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Auistin ile Kabil Havalimanı güvenliğini görüştü.

Son Dakika: Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü.

20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye'nin son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletmesini sürdürmekte olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afganistan'ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanının Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır. Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir. 20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye, son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletmesini sürdürmektedir."

DÜN DE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Bakanlık dün yaptığı açıklamada, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenli şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durumunun Akar ile Austin'in telefonda görüştüğü bildirilerek, olumlu ve yapıcı geçen görüşmeye bugün devam edilmesinin kararlaştırıldığı duyurulmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Hulusi Akar
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