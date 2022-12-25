HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bakan Akar'dan Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama! 'Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı'

Son dakika: Bakan Akar'dan Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama! 'Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı'

25.12.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Terör örgütü yanlıları Fransa’nın başkenti Paris'te ortalığı karıştırdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir. Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör unsurlarına müsamaha göstermemizi beklemesin. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır, alacaktır." dedi.

Son dakika: Bakan Akar'dan Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama! 'Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı'

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Screenshot_2

Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’nde inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları, Kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.

Savunma ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulunan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, başarılı harekatlarıyla Türkiye’nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu parçaladığını belirtti. Akar, “Hala bu tehlike var mı? Var. Böyle bir amaç var mı? Var. Buna karşı da mücadelemizi sürdürecek, yapılması gereken ne varsa yapacağız. Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör unsurlarına müsamaha göstermemizi beklemesin. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır, alacaktır" diye konuştu.

Sokaklar savaş alanına döndü: Bu Fransa'daki PKK Sokaklar savaş alanına döndü: Bu Fransa'daki PKK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu aktaran Akar, tek hedeflerinin teröristler olduğunu vurguladı.

'SURİYELİ AŞİRETLER PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERE TEPKİ GÖSTERDİLER'

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da terör örgütü PKK/YPG üyelerinin tecavüz ettikleri iki kadını öldürmesinin ardından bölgedeki aşiret temsilcilerinin tepki gösterdiği olaya da değinen Akar, şunları söyledi:

“Müttefiklerimiz, diğer bazı devletler çeşitli gerekçelerle terör örgütü PKK/YPG ile iş birliğini sürdürüyorlar. Suriyeli aşiretler bir araya gelerek, gücü ancak zavallı ve korumasız kadınlara yeten PKK/YPG’li teröristlere tepki gösterdiler ve bölgeyi terk etmelerini istediler. Bu lanet terör örgütüne destek verenleri, yardım edenleri açık ve net olarak ısrarla uyardık. Bunların hepsinin ve daha fazlasının olabileceğini hep söyledik. Bu alçaklarla, teröristlerle iş birliği yapılır mı? Bir teröristle başka bir teröristin üzerine gidilir mi? Bu konudaki temaslarımızı sürdürüyor, müttefiklerimize yanlışlarını söylüyoruz. Bu tavırlarından pişman olacaklarını değerlendiriyoruz"

'FRANSIZLARIN BESLEDİĞİ YILAN KENDİLERİNİ SOKMAYA BAŞLADI'

AA-20221224-29827773-29827745-TEROR_ORGUTU_PKK_YANLILARI_PARISTE_POLISLE_CATISTI

Terör örgütü yanlılarının Fransa’nın başkenti Paris’teki saldırılarına da değinen Akar, “Teröristlere yardım etmenin, destek vermenin ne kadar sıkıntılı olduğunu gördüler. Bunun bir benzeri buradan çok uzakta oldu. Nerede oldu? Paris’te oldu. Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir” dedi.

AZERBAYCAN ALEYHİNDEKİ AÇIKLAMALARA TEPKİ

Bakan Akar, bazı ülkelerin Azerbaycan aleyhindeki söylemlerine ilişkin de “Azerbaycan-Ermenistan meselesinde her zaman olduğu gibi yine objektif ve tarafsız olmaktan çok uzak açıklamalar yapılıyor. Oysa 30 yıla yakın süren Karabağ meselesinin çözümü noktasında ne ülkeler ne de çözüm misyonuyla hareket eden uluslararası kuruluşların sesini duymamıştık. Bu nedenle şimdi olur olmaz görüşlerini ifade edenlere soruyoruz, bugüne kadar aklınız neredeydi” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Akar sözlerinin sonunda şehitlere rahmet gazilere şifa dileklerini ileterek, zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerinin başındaki Mehmetçiğe başarı dileklerinde bulundu. Yurt içi ve sınır ötesinde karada, denizde ve havada tüm faaliyetlerde gösterdikleri başarılarından dolayı Mehmetçiği kutlayan Akar, yeni yılda kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız görevler diledi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...
Terör örgütü PKK yanlıları, Paris'i savaş alanına çevirdiTerör örgütü PKK yanlıları, Paris'i savaş alanına çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama! 'Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama! 'Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz"
Anahtar Kelimeler:
Fransa Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Kritik tarihe günler kala maaşlar hesaplandı! Memur ve emekli...

Kritik tarihe günler kala maaşlar hesaplandı! Memur ve emekli...

Doğal gaz faturasını görünce şoke oldu! Paylaşıp isyan etti

Doğal gaz faturasını görünce şoke oldu! Paylaşıp isyan etti

Ne Yavaş ne İmamoğlu! Sürpriz iddia: Akşener ve Kılıçdaroğlu anlaşacak

Ne Yavaş ne İmamoğlu! Sürpriz iddia: Akşener ve Kılıçdaroğlu anlaşacak

Bir gecelik eğlence için akın ettiler: Yüzde 85'e ulaşacak

Bir gecelik eğlence için akın ettiler: Yüzde 85'e ulaşacak

Araç park edecek yer yok... Her şey kapış kapış

Araç park edecek yer yok... Her şey kapış kapış

Gaziantep'ten yola çıktı, donarak hayatını kaybetti! "7 bin Euro aldılar"

Gaziantep'ten yola çıktı, donarak hayatını kaybetti! "7 bin Euro aldılar"

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.