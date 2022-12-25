Paris sokakları savaş alanına döndü! Türkiye'den peş peşe açıklamalar: Bu Fransa'daki PKK

Paris'in 10. bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nin yakınlarında 69 yaşındaki bir erkek saldırgan cuma günü çevredekilere silahla ateş açmış, biri kadın ikisi erkek olmak üzere üç kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralanmıştı. Polis olay yerine intikal ederek saldırganı etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştı.

DAHA ÖNCE DE MÜLTECİ KAMPINA SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Paris Savcısı Laure Beccuau, olayla ilgili basına açıklama yaparak saldırganın geçen yıl ‘ırkçı bir saldırı’ düzenlediğini ifade etti. Fransa Demiryolları’ndan emekli saldırganın, 2016 tarihinde bir ırkçı saldırı düzenlediği, daha sonra 8 Aralık 2021 tarihinde de Paris’te bulunan mülteci kampına başka bir saldırı düzenlediği, bu olayla ilgili iki kişiyi yaralama suçundan hakkında dava açıldığı ve kısa bir süre önce serbest kaldığı dünyaya basınına yansıdı. Fransa basını saldırganın adının William M. olduğunu duyurdu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırganı ‘aşırı sağcı’ olarak nitelendirdi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerinden dün basına yaptığı açıklamada saldırganı yabancıları açıkça hedef alan biri olduğunu belirtti.

TÜRKİYE ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Polis olay yerine intikal ederek saldırganı bir kuaför dükkanında etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı. Ancak saldırı sonrasında olay yerinde toplanan eylemciler polisle çatıştı, çevredeki dükkanlar çatışmalardan zarar görürken eylemciler cadde ortasında barikat kurup barikatı ateşe verdi.

Polis biber gazıyla eylemcilere müdahale etti, bazı polis memurlarının hafif yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrası terör örgütü PKK yanlılarının toplanarak, çevrede Türkiye aleyhine slogan attıkları görüldü. Olayın meydana geldiği Paris 10. Bölgenin İlçe Belediye Başkanı Alexandra Cordebard olay yerinde basına açıklama yaparken çevresindeki kalabalık, Türkiye aleyhine sloganlar atmayı sürdürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olayı kınayarak kurbanların ailelerine taziyelerini iletip “Cesaretleri ve soğukkanlılıkları için polisimize minnettarız” dedi. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne saldırıyı kınayarak hızlı müdahale ederek saldırganı olay yerinde gözaltına alan polise minnettarlığını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN TEPKİ: 'HALA SESSİZ KALACAK MISINIZ?'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, paylaştığı Twitter mesajında Fransa'daki olaylara tepki gösterdi. Kalın, PKK'lı teröristlerin Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip "Hala sessiz kalacak mısınız?" dedi.

Kalın, "Bu Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terörist organizasyonla aynı. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türkü, Kürdü ve güvenlik görevlisini katletti. Onlar şimdi Paris sokaklarını ateşe veriyor. Hala sessiz kalacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SİZE ZARAR VEREN BİR TABLO ORTAYA ÇIKACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bütün Avrupa'da olduğu gibi tüm ırkçı saldırıları kınıyoruz. Bu olaylardan hemen sonra PKK terör örgütü yandaşlarının sokaklara dökülerek Fransa'daki kamu düzenini bozacak şekilde ortaya koyduğu tabloyu da Fransa'nın çok iyi düşünmesi gerekiyor. Bu PKK mensuplarını himaye ettiğinizde önünde sonunda size zarar veren bir tablo ortaya çıkaracaklar.

Cumhurbaşkanımız "Bunları beslemeyin, sizin ülkenizde himaye edilmesine müsaade etmeyin" dedi defalarca. PKK terör örgütü yanlılarının nasıl yakıp yıktığı ortaya çıktı.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da şu; PKK'nın yaptığı bu faaliyetlerin Kürtlere ne kadar zarar verdiği bu örnekte de ortaya çıktı.

"ONUN DERDİ KENDİNE TERÖRİST BİR ALAN YARATMAK"

Kürtleri topyekûn hedef gösteren haberlere sebebiyet verildi. Sokakta yakıp yıkma eylemine karışan, bir PKK terör örgütü yandaşı olarak konuşan biri diyor ki 'Siz Paris'te rahat uyuyasınız diye biz DEAŞ'la savaşıyoruz ama siz bize saldırıları engellemiyorsunuz.' Aslında PKK/YPG/PYD terör örgütünün Kürtler diye bir derdi yok. Onun derdi kendisine o coğrafyada kendisine bir terörist alan yaratmak. Güya Kürtlerin temsilcisiymiş gibi bir motivasyonla hareket ettiğini söylüyor.

LaFarge'ın hem PKK hem DEAŞ'a destek veren ilişkilerinin ortaya çıkması da çok enteresan. Bununla ilgili iddialar Fransa'da üst düzey mahkemeye taşınan iddialar çok ilginç. "Fransız iç ve dış istihbaratının ve Fransız yetkililerin bilgisi dahilinde bu faaliyeti yapmıştır" diyor.

"KINIYORUZ"

DEAŞ'la ilgili bir saldırı gündeme geldiğinde Avrupa'daki çeşitli kamu binalarına Türk bayrağı yansıtılarak Türkiye'yle dayanışma içinde olduklarını yansıtmaya çalıştılar. DEAŞ'ı terör örgütü olarak gördüklerini, PKK/YPG/PYD'yi terör örgütü olarak görmediklerini defalarca göstermiş oldular.

FETÖ'nün Türkiye'de yapmaya çalıştığı darbe girişimiyle ilgili yine "İtidal tavsiye ediyoruz" sözleri çıkmıştı. Birisi şimdi çıkıp "Paris'te itidal tavsiye ediyoruz" dese bunun ne kadar yanlış olduğu anlaşılır. Biz kınıyoruz.

PARİS SAVCILIĞI: SALDIRGANIN YABANCILARA KARŞI PATOLOJİK NEFRETİ VAR

Fransa'daki saldırıyı düzenleyen saldırganla ilgili Paris Savcılığından da bir açıklama geldi. Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

