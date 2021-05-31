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Son dakika! Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı

31.05.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Türkiye ve Yunanistan'ın aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasında anlaştığı belirtildi.

Son dakika! Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'da mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşme gerçekleştirdi. Dendias ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Kovid-19 aşılarının karşılıklı olarak tanınmasında anlaştık. AB üyesi olan Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan'la da karşılıklı anlaşmaya varmıştık. Karşılıklı olarak turizm sektörüne katkıda bulunacaktır.

Siyasi ve askeri diyaloglarımız tüm kanallarda ilerliyor. 63. istişare görüşmeleri Türkiye'de yapılacak. Liderlerimizin NATO Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüş ayrılıklarımız da var. Diyaloğumuzun bunun için kesintisiz sürmesi gerekiyor.

Dendias'ın açıklamalarından satır başları;

Ortak görüş farklılıklarımız var. Her iki ülke vatandaşlarımızın yanı sıra, test sonuçları negatif olan vatandaşlarımız seyahat edebilecek. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasında anlaştık.

Anadolu Efes'in başarılarından ötürü de tebrik etmek istiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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