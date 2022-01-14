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Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'da artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

14.01.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımla il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya gelerek vaka sayısının en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Koca, "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'da artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka artışı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, artan vaka sayıları nedeniyle İstanbul'da hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözlendiğine vurgu yaptı. Twitter hesabından önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

HASTANEYE YATAN SAYISINDA ARTIŞ

"İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik. Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor.

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"BULAŞMA HIZI ÇOK YÜKSEK"

Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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