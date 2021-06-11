Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına taksi ve dolmuş esnafı da dahil edildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de aşılma hız kesmeden devam ederken aşılama programına bir grup daha dahil oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." ifadelerini kullandı.

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021

BUGÜN BAŞLADI

Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta ve restoran, berber ve kuaför ile avukatların programa dahil edileceğini belirtmişti.



