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  4. Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına taksi ve dolmuş esnafı da dahil edildi

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına taksi ve dolmuş esnafı da dahil edildi

11.06.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programına şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının da dahil edildiğini açıkladı.

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına taksi ve dolmuş esnafı da dahil edildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de aşılma hız kesmeden devam ederken aşılama programına bir grup daha dahil oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." ifadelerini kullandı.

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BUGÜN BAŞLADI

Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta ve restoran, berber ve kuaför ile avukatların programa dahil edileceğini belirtmişti.

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