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Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

13.11.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. Karabük haftalık vaka haritasında geçen haftadaki gibi zirvede yer aldı. Öte yandan en çok artışın olduğu iller ise Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun olarak sıralandı.

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 30 Ekim - 5 Kasım illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 64,61 oldu.

Karabük haftalık vaka haritasında geçen haftadaki gibi 536,50 ile vaka yoğunluğunda yine zirvede yer aldı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı, "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." açıklama ile haritayı duyurdu.

İşte yeni harita:

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EN ÇOK ARTIŞIN OLDUĞU 10 İL

Öte yandan Bakan Koca bir diğer paylaşımında en çok artışın olduğu illeri açıkladı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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