Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 30 Ekim - 5 Kasım illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 64,61 oldu.

Karabük haftalık vaka haritasında geçen haftadaki gibi 536,50 ile vaka yoğunluğunda yine zirvede yer aldı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı, "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." açıklama ile haritayı duyurdu.

İşte yeni harita:

30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ZqKGrnUQON — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021

EN ÇOK ARTIŞIN OLDUĞU 10 İL

Öte yandan Bakan Koca bir diğer paylaşımında en çok artışın olduğu illeri açıkladı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun."

30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun. pic.twitter.com/NrEfMJwVJD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021



