SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor, bundan sonra yaz tatilinde...

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda konuştu. Konuşmasında Bakan Özer, velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren bir kararı duyurarak 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | BAKAN ÖZER DUYURDU! ÖĞRENCİLER İÇİN YAZ OKULU KARARI

Bakan Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.

Özer, "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız" dedi.



