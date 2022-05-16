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  4. SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor, bundan sonra yaz tatilinde...

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor, bundan sonra yaz tatilinde...

16.05.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi. Eğitimlerin nerede olacağı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer 'ilk olacak' diyerek duyurdu! Tüm öğrencileri ilgilendiriyor, bundan sonra yaz tatilinde...

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda konuştu. Konuşmasında Bakan Özer, velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren bir kararı duyurarak 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA | BAKAN ÖZER DUYURDU! ÖĞRENCİLER İÇİN YAZ OKULU KARARI

Bakan Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.

Özer, "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
öğretmene extra ücret ödemeye yarar gerisi boş
çok doğru bir karar özel okullardaki çocuklar, pandemi döneminde sürekli yüzyüze ders alırken devlet okullarındaki öğrenciler çok geri kaldılar...
ya tatilinde bari rahat birakin

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