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  4. SON DAKİKA | Bakan Soylu canlı yayında açıkladı! 'Birinci turda Cumhurbaşkanlığını alıyoruz' diyerek oy oranını duyurdu

SON DAKİKA | Bakan Soylu canlı yayında açıkladı! 'Birinci turda Cumhurbaşkanlığını alıyoruz' diyerek oy oranını duyurdu

15.04.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Seçimlere az bir süre kala siyasetin gündemi hareketlenirken yapılan açıklamalar ve gelişmeler yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakanların milletvekili adayı olmasıyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, seçim tahmininde bulunarak "Birinci turda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz" diyerek oy oranını açıkladı.

SON DAKİKA | Bakan Soylu canlı yayında açıkladı! 'Birinci turda Cumhurbaşkanlığını alıyoruz' diyerek oy oranını duyurdu

Türkiye, adım adım 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere gidiyor. Seçimlere az bir süre kala siyasetin gündemi hareketlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesiyle ilgili açıklamalar yapan Bakan Soylu, "Geçiçi barınmayı devam ettirmeyi çalışıyoruz. Vatandaşımız 1 sene sonra evine geçecek" dedi. Seçim tahmininde de bulunan Soylu, "Birinci turda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz" diyerek oy oranını açıkladı.

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Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

DEPREM BÖLGESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Geçiçi barınmayı devam ettirmeyi çalışıyoruz. Vatandaşımız 1 sene sonra evine geçecek. Evet depremin bir yıkıcı etkisi oluyor, büyük maliyetleri oluyor. İnsanımızı, canımızı kaybediyoruz ama bu başka bir şey. Biz 3 fay kırığına kadar çalıştık doğru, ama 7 fay kırığıyla ilk kez karşı karşıya kalıyoruz. 11 vilayetin tamamını etkileyen, vatandaşımızın deyimiyle 'küçük kıyamet'i yaşamış olduk. 26 bin sadece arama-kurtarma yapılan enkaz var, bu az bir rakam değil. Biz acil yıkılacak-yıkılmış binaların enkazlarını taşıyoruz.

Bölgede büyük enkaz var, kaldırılıyor. Bu enkazın kaldırılması iki aşamada gerçekleşiyor. Deprem zamanında yıkılmış kaldırılması gereken ikincisi aciliyeti olan konutların yıkılması, kaldırılması. Hepsi teker teker planlandı. Hesaplar uymazsa canlı olarak orda müdahale edip düzeltebiliyorsunuz. Hatay’da yüzde 75 enkaz kaldırıldı. Diğer illerde yüzde 90’ı aştı.

"SADECE KONTEYNERLARI GETİRİP KOYUYOR DEĞİLİZ"

Çok ciddi seferberlik ortaya koyduk. 730 binin üzerinde çadır kurduk. Çadırların hepsini altyapıları hazırlanmış, yanında tuvaleti-banyosu olan, çamaşır-kurutma makinesi olan, standardı her gün yükselttiğimiz sürece çevirdik. Konteyner kent alanlarına konteyner kentler kurmaya başladık. 2 ay içerisinde 100 bin kuracağız, sonrasında 200 bin kuracağız. Yağmurlar altyapıda aksamalara neden oldu ancak gece-gündüz çalışarak devam ediyoruz. Sadece konteynerları getirip koyuyor değiliz, bir ilçenin altyapısı nasıl hazırlanıyorsa kanalizasyonu, yolu, eğitim tesisi, yönetim binası... Ona göre hazırlıyor devam ettiriyoruz.

BAKANLARIN MİLLETVEKİLLİ ADAYI OLMASI

'Biz Türkiye’nin yüzyılında neler yapacağız? Cumhurbaşkanımız çalışmalar neticesinde bunları ortaya koydu. Parti karar verir, herkes formasını giyer, maçına çıkar. En önemlisi milletin önüne çıkabilmeye layık olmak.

OY ORANINI AÇIKLADI

Netice açık, AK Parti'nin alacağı oy açık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı oy açık, Cumhur İttifakı'nın alacağı oy açık. Biz bugün birinci turda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz. Oy oranı ise yüzde 50'nin 1-1,5 puan üzerinde."


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Anahtar Kelimeler:
seçim Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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