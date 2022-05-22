HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da operasyon...

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da operasyon...

22.05.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul'da son iki günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Soylu, İstanbul'da 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiği, 12 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da operasyon...

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, İstanbul'da polisin son 2 gündeki çalışmalarına ilişkin, "Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de, 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda, 248 kilogram esrar 170 kilogram metamfetamin, 123 kilogram kimyasal madde, 42 kilogram marihuana, 7 kilogram eroin ele geçirildi. 12 kişi gözaltında İstanbul Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

dasda

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son depremler listesi! 22 Mayıs 20222 PazarSon depremler listesi! 22 Mayıs 20222 Pazar
Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!
Milletin Sesi mitingi yapıldı! Alan dolduMilletin Sesi mitingi yapıldı! Alan doldu
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

Uygunsuz halleri şaşkına çevirdi! "İzlerken ben utandım"

Uygunsuz halleri şaşkına çevirdi! "İzlerken ben utandım"

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

İzmit Körfezi'ni bastılar! Tedirgin etti...

İzmit Körfezi'ni bastılar! Tedirgin etti...

İki ülke arasında gerginlik had safhada! Arabuluculuğu reddettiler

İki ülke arasında gerginlik had safhada! Arabuluculuğu reddettiler

İlginizi Çekebilir

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.