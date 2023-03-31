İYİ Parti binasına saldırı sonrası AK Parti'den ilk açıklama! Akşener'e geçmiş olsun dileğini iletti: "Bu hain terör saldırısı hepimizi derinden üzdü"

İYİ Parti binasının kurşunlanması sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi. Osman Nuri Kabaktepe İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkan Meral Hanım da yukarıdaydı, geçmiş olsun dileklerimi ilettim" dedi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de saldırıyla ve sonrasında Akşener'in yaptığı açıklamayla ilgili bir paylaşım geldi.

"İYİ PARTİ'MİZE GERÇEKLEŞTİRİLEN TERÖR SALDIRISI HEPİMİZİ ÜZDÜ"

Kabaktepe'nin açıklaması şöyle:

"Ama'sız ve fakat'sız, bu ve benzeri terör hadiselerinin, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım, devam edeceğiz. Bugün İYİ Parti’mize İstanbul’da gerçekleştirilen bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten en derin bir şekilde hepimizi üzdü. Hiçbir gerekçe, soru işareti, ünlem işareti, virgül işareti, noktalı virgül koymadan bu tip hain saldırıları gerçekleştiren, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı durmaya devam edeceğiz.

"MERAL HANIMA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETTİM"

Sayın Genel Başkan Meral Hanım da yukarıdaydı, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tüm İYİ Parti camiasına, milletimize geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa sürede, bu hain saldırıyı gerçekleştirenler, yakalanır. Çünkü ülkemizde ve Türkiye'de gerek insanımıza yönelen, gerek kurumlarımıza yönelen, gerek siyasilerimize yönelen veya partilerimize yönelen bu tür şiddet olaylarının karşısında hep beraber bir sıradağ gibi en ufak bir esneme yapmadan durmayı başarmamız lazım.

Biz her zaman, hep beraber, hep birlikte 85 milyon olarak hiçbir gerekçe, soru işareti, ünlem işareti, virgül işareti, noktalı virgül koymadan bu tip hain saldırıları gerçekleştiren, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı durmaya devam edeceğiz, devam etmeliyiz diyorum."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANIMIZI SUÇLAYAN AÇIKLAMASI SORUMSUZ VE PROVOKATİF

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İyi Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İyi Parti’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz.

Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir. Buna karşın Sn Akşener’in bu saldırıdan sonra Sn Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır.

Sn Akşener’in Sn Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provakatif dili kınıyoruz."