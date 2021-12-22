HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Bakan tarih verdi! 2 bin 927 engelli memurun ataması yapılacak

Son Dakika: Bakan tarih verdi! 2 bin 927 engelli memurun ataması yapılacak

22.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun kamuya atamasının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Son Dakika: Bakan tarih verdi! 2 bin 927 engelli memurun ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2022 yılı Ocak ayı sonunda 2.927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66.014'e çıkarmış olacağız” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birisinin istihdam olduğuna işaret ederek, “Her birey çalışma hayatına katılabilir anlayışı ile engellilerimizin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürütüyoruz. Özel sektör temsilcileri ile iş birliği halinde beceri temelli iş uyumu uygulamasını hayata geçirerek engelli bireyleri istihdama dahil ediyoruz” dedi.

ENGELLİ MEMUR SAYISI 66 BİNİ AŞACAK

Bakan Yanık, 2002 yılında kamuda 5.777 engelli memur olarak çalışırken, 2020 yılında bu sayının 10 katını geçen bir artışla 62.337’ye ulaştığını hatırlatarak, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde 750 engelli öğretmenimizin atamasını da gerçekleştirerek bu sayıyı 63.087'ye çıkardık. Söz verdiğimiz gibi 2022 yılı Ocak ayı sonunda 2.927 engelli memurumuzun da kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66.014'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

"EKPSS ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Kamuda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) uygulamasının 2012 yılında başladığını anımsatan Bakan Yanık, Bakanlık olarak, engelli vatandaşların EKPSS ücretini karşılamayı sürdürdüklerini belirtti. Bakan Yanık, “2020 yılı EKPSS için Bakanlığımız bütçesinden 8,3 milyon TL’ye yakın sınav ücreti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na (ÖSYM) aktarılmıştır. 2022 yılında gerçekleştirilecek olan EKPSS için ise 9,9 milyon TL bütçe ayrılmıştır” dedi.

TERCİHLER OCAK AYI İÇERİSİNDE YAPILACAK

Bakan Yanık, Ocak ayında yapılacak atama için 20 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kamu kurumları tarafından 2.927 kadro talebinde bulunulduğunu ifade ederek, adayların ÖSYM’nin yayımlayacağı Tercih Kılavuzuna göre tercihlerini yapacaklarını bildirdi.
Bakan Yanık, 2022 EKPSS’nin 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 27 Ocak-15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacağını ifade etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
10 yıl önce Rusya'dan getirildi! Kilosu 12 bin dolar10 yıl önce Rusya'dan getirildi! Kilosu 12 bin dolar
Anahtar Kelimeler:
atama Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

ABD'li diplomata İstanbul'da suç üstü! Kendi pasaportuyla...

ABD'li diplomata İstanbul'da suç üstü! Kendi pasaportuyla...

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.