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  4. SON DAKİKA! BBP lideri Destici'nin de içinde bulunduğu araç kaza geçirdi! 4 yaralı

SON DAKİKA! BBP lideri Destici'nin de içinde bulunduğu araç kaza geçirdi! 4 yaralı

04.03.2024 14:20
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Son dakika haberi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika: Yerel seçim çalışmalarına devam eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı Tokat'ta trafik kazası geçirdi. İlk bilgilere göre Destici'nin de içinde bulunduğu araçta 4 kişi yaralandı. Destici'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

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SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILACAKTI

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.

DURUMU İYİ

Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.

Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı. (AA)

ddddBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mustafa Destici
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