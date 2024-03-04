SON DAKİKA! BBP lideri Destici'nin de içinde bulunduğu araç kaza geçirdi! 4 yaralı

Son dakika: Yerel seçim çalışmalarına devam eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı Tokat'ta trafik kazası geçirdi. İlk bilgilere göre Destici'nin de içinde bulunduğu araçta 4 kişi yaralandı. Destici'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILACAKTI

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.

DURUMU İYİ

Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.

Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı. (AA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





