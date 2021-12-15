Son dakika: Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı! Annesinin mezarına defnedilecek

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarından merhum Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel, geçtiğimiz gün Bursa’daki evinin önünde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda Birsel’in düşme sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Birsel'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

VASİYETİ BELLİ OLDU

Aydın Birsel'in 40 yıllık arkadaşı Semih Dalan, gazetecilere yaptığı açıklamada kendisiyle beraber iş kurma planları olduğunu ve en son 2 gün önce görüştüklerini belirtti. Dalan, acı haberini alınca inanamadığını da söyledi.

Acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek Dalan, "Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Cenazesi yetişirse öğle vaktinde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin mezarının üstüne defnedilecek. Vasiyeti vardı. 15 gün önce annesinin mezarını ziyaret etmişti. Oradan çıktıktan sonra konuştuk ve annesinin mezarının dağıldığını, bakımsız kaldığını söyledi. Bana da en kısa sürede mezarını tekrardan yapalım, demişti. Sonrasında da 'Ben annemin mezarlığına gömülmek istiyorum.' dedi. Biz de vasiyetini yerine getireceğiz" dedi.

BELGİN DORUK'UN MEZARINA DEFNEDİLECEK

Birsel'in cenazesi defnedilmek üzere cenaze aracı ile İstanbul'a gönderildi.

Aydın Birsel'in cenazesi öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Belgin Doruk'un mezarına defnedilecek.



